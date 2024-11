Sob Roger Machado, Inter tem desempenho superior a Botafogo e Palmeiras

Ao vencer o Red Bull Bragantino, em goleada por 4x1, o Internacional completou o seu 16o jogo invicto e confirmou a ascensão no Brasileiro. Está na 3a posição, já classificado para Libertadores, e apenas a 5 pontos dos líderes.

A arrancada colorada tem relação direta com o comando do técnico Roger Machado. E, óbvio, houve a contribuição da volta do time ao Beira-Rio depois das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

Os dois fatos foram próximos. A equipe colorada retornou a sua casa no início de julho. No dia 20 daquele mês, Roger Machado estreava no Brasileiro diante do Botafogo, com derrota por 1x0.