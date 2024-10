Regra da Conmebol é dura com festa do Galo e exime Peñarol por briga

Pelo regulamento disciplinar da Conmebol, em seu artigo 12º, está previsto sanções para quem "acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico".

Essa regra foi criada após a morte do boliviano Kevin Spada, em 2013, por conta do arremesso de sinalizador náutico por parte de um torcedor do Corinthians, em jogo da Libertadores.

A partir daí, houve a proibição de sinalizadores. O Galo já foi punido nesta Libertadores com uma multa de US$ 80 mil por uso desses artifícios por parte de torcedores diante do Fluminense. Como todos os times têm sido punidos, e houve vários sinalizadores, a tendência é que exista nova denúncia contra o time mineiro.

Internamente, a Conmebol justifica a manutenção da proibição com o fato de que já ocorreram incêndios com esse tipo de sinalizador em arquibancadas durante jogos.

No caso do Peñarol, não foi nem a primeira briga da torcida uruguaia no Rio de Janeiro. Em 2019, uma briga na zona sul do Rio, provocada pelos fãs do Peñarol, acabou na morte de um torcedor do Flamengo agredido.

O regulamento disciplinar da Conmebol prevê punição "nos casos de agressão coletiva, desavenças ou tumulto". Se não houvesse contexto no texto, isso até poderia ser usado para punir o Peñarol.