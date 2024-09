Clubes e investidor da Liga Forte negociam redução de acordo de TV

No ano passado, as equipes fecharam um acordo para venda de 20% dos direitos de televisão do Brasileiro por 50 anos - com exceção do Corinthians, que não repassou nada e entrou depois.

Os investidores pagaram entre 10% e 12% pelos direitos no final do ano passado para os clubes da Série A: Inter, Fluminense, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Fortaleza e Athletico-PR. Ou seja, essas equipes receberam valores entre R$ 60 milhões e R$ 109 milhões.

Entre os times da Série A, os próprios clubes fizeram uma proposta de redução do percentual depois que o acordo com a Libra para a fundação de uma liga única não deu certo. A tese dos times é de que, sem os clubes da Libra vendendo fatia de seus direitos, receberiam menos durante as temporadas.

Assim, haveria uma perda de competitividade a longo prazo em relação aos clubes da Libra. Além disso, a venda de um percentual muito alto tornaria desigual uma negociação para uma futura liga entre os dois grupos.

Por isso, foi feito um pedido de redução da venda dos direitos. A tendência é que os investidores da Liga Forte União aceitem essa proposta. Um acordo deve estar próximo. Falta acertar a diferença porque quem vendeu 12% - caso dos clubes que incluíram placas - teria de devolver 2% ou ficar nesse percentual. Quem vendeu só 10% foram Botafogo e Cruzeiro, que venderam placas para a Brax.

Quem estava na Série B recebeu apenas 5%. Os investidores alegaram conflitos contratuais por conta de um acordo com a Brax para o Brasileiro da Segundona. A versão é de que um contrato de preferência afetaria os direitos dos investidores.