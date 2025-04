Filipe Luís acerta na estratégia, mas Flamengo peca na precisão no ataque

Mesmo com passe mais lento, havia espaço nas linhas equatorianas já que o mandante se defendia mal. Mas Bruno Henrique, Arrascaeta e Juninho viviam uma noite bem ruim, errando domínios e passes simples.

Verdade que isso é uma consequência da altitude, onde o tempo de bola muda. Mas era acima do esperado o nível de imprecisão. Ainda assim, o meia uruguaio teve uma chance clara de gol quase na marca do pênalti que chutou fraco.

A volta do segundo tempo já via uma LDU tentando pressionar mais o Flamengo, mas esbarrasse na boa atuação dos defensores cariocas.

Houve troca dos homens de frente, com as entradas de Pedro, Luiz Araújo e Cebolinha. Tinha mais espaço e entraram um pouco melhor do que os titulares, especialmente Pedro. Mas aí faltou precisão no passe ou conclusão final. Luiz Araújo entrou driblando e chutou por cima.

Foram poucas chances, fato, mas havia um cenário para vitória houvesse maior precisão. Cebolinha teve três, quatro bolas desmarcado.

Ao final do segundo tempo, o time morreu. E aí pode-se questionar Filipe Luís por só ter feito três trocas já que jogadores como Ayrton Lucas e especialmente Gerson se arrastavam em campo. O Flamengo sofreu, chegou a ter uma cabeçada perto de sua meta no final.