Favoritos, Palmeiras e Flamengo têm domínio inédito no início do Brasileiro

Apesar disso, nestes sete anos, os dois times demoravam a engatar no Brasileiro ou apenas um começava bem.

Em 2018, o Flamengo era o líder do campeonato após cinco rodadas, com 10 pontos, enquanto o Palmeiras era sexto. O Alviverde foi campeão.

Em 2019, os papeis se inverteram: o Palmeiras saiu forte com 13 pontos em cinco jogos. E o Flamengo, que só tinha sete pontos neste estágio, arrancou com Jorge Jesus para a melhor campanha do campeonato de pontos corridos da história.

Nos três anos seguintes, os dois times não estavam entre os três primeiros no início do campeonato. Na realidade, capengavam com campanhas ruins, exceção ao Palmeiras em 2021, com 10 pontos, em 4º lugar. Ainda assim, levaram as taças de 2020 e 2022.

E o Flamengo teve inícios ruins em 2023 e 2024, anos em que não recuperou. Já o Palmeiras largou bem em 2023 com 13 pontos, mas, ainda assim, atrás do então disparado Botafogo. Acabou virando no final e sendo campeão.

Esse início forte dos dois favoritos pode indicar um campeonato polarizado entre eles desde o início. O Flamengo tem feito bom início de ano com Filipe Luís com apenas uma derrota e duas taças acumuladas.