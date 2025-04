Como decisão de corte da CBF sobre dívida do Corinthians irritou credores

Outro pleito do clube era que todos os futuros processos no CNRD fossem incluídos no plano. Na prática, assim, o clube poderia formar novas dívidas e já incluir no pagamento em seis anos.

Houve dois credores contra e outros exigiam que as condições de entrada de novos processos fosse discutida.

O tribunal da CBF permitiu que o Corinthians inclua novas dívidas desde que formadas antes da decisão de aprovar o plano coletivo.

Para se ter ideia, o Cuiabá, maior credor do Corinthians, vai receber uma parcela em torno de R$ 750 mil por trimestre pelo pagamento de Raniele. Seriam R$ 1,5 milhão por semestre, e R$ 3 milhões por ano. Ou seja, só terá o valor quitado em seis anos.

"A nossa indignação é que o valor que temos a receber, que é de R$ 18 milhões, vai ser dividido em 24 parcelas trimestrais, descumprindo todo o acordo que havia sido feito inicialmente com o Corinthians. O jogador comprado por eles em 2024 (o volante Raniele), vai ter terminado de pagar somente em 2031, sem juros. Isso não existe. Esse valor total é irrisório perto do que o Corinthians fatura e continua contratando", afirmou o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, por meio de sua assessoria.