Em 2024, ataque do Bota é o melhor do Brasil e nº 55 do mundo; veja ranking

Segundo levantamento feito pelo "Blog do Rafael Reis", o ataque do Botafogo foi o 55º melhor do futebol mundial neste ano. Ou seja, outros 54 times do primeiro escalão do futebol mundial balançaram as redes adversárias em um ritmo maior que o dele.

Critérios

Para elaborar o ranking dos ataques mais produtivos de 2024, a reportagem considerou todos os clubes participantes da primeira divisão de 20 dos principais campeonatos nacionais da atualidade.

Essa lista é composta pelas dez ligas mais bem avaliadas pela Uefa (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França, Holanda, Portugal, Bélgica, Turquia e República Tcheca), além de Rússia, Brasil, Argentina, MLS, México, Egito, Arábia Saudita, Qatar, Coreia do Sul e Japão.

Foram consideradas todas as partidas oficiais disputadas por esses clubes entre os dias 1º de janeiro e 26 de dezembro. Os jogos realizados a partir de sexta-feira foram ignorados por conta da data de fechamento da reportagem.

Melhor ataque vem da Holanda

Nada de Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Arsenal, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain ou outra daquelas potências que botam medo em todo mundo. Em 2024, o ataque que mais levou as defesas adversárias à loucura vem da Holanda.