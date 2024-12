Em ano mágico, Botafogo é o 38º melhor time do mundo; confira o ranking

O Botafogo foi o grande vencedor do futebol brasileiro em 2024. No ano que está para acabar, o time carioca conquistou pela primeira vez a Copa Libertadores e acabou com um jejum de quase duas décadas sem se sagrar campeão nacional.

Mas, apesar dos troféus levantados, o clube administrado por John Textor não foi tão regular assim.

Afinal, de acordo com levantamento feito pelo "Blog do Rafael Reis", o Botafogo foi somente a 38ª melhor equipe de futebol neste ano. Ou seja, outros 37 times do primeiro escalão do futebol mundial tiveram aproveitamentos superiores ao dele.