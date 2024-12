Quem é o ex-Chelsea que deve ceder vaga para Neymar continuar no Al-Hilal?

A queda de rendimento do zagueiro Kalidou Koulibaly deve fazer com que Neymar seja inscrito na segunda metade do Campeonato Saudita e assim permaneça no Al-Hilal até o fim do seu contrato, em junho do próximo ano.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", o time do técnico Jorge Jesus já decidiu que irá liberar o defensor na janela de transferências de janeiro. Com isso, a partir do próximo mês, o camisa 10 brasileiro ocupará a vaga de estrangeiro que estava sendo ocupada pelo senegalês.

Até pouco tempo atrás, a alta cúpula de futebol do Al-Hilal estava relutante na ideia de abrir mão de algum gringo que vinha sendo utilizado a fim de permitir a inscrição de Neymar para o restante do Saudita -cada clube só pode inscrever oito jogadores de idade livre naturais de outros países na competição nacional.