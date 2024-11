Zagueiro de seleção larga futebol para evitar pecado e viver na religião

"Sou um cristão devoto e leio a Bíblia. Quero seguir Jesus Cristo, e o dia bíblico de descanso tornou-se importante para mim. Isso significa que, a partir de agora, não quero jogar futebol aos sábados. É a minha convicção pessoal que cheguei nos últimos dias", publicou o zagueiro em suas redes sociais.

Apesar de ter contratado Wallner há somente dois meses, o Blau Weiss Linz acatou a decisão do jogador e o até o liberou de pagar a multa rescisória prevista no contrato. O vínculo foi encerrado em mútuo acordo no último domingo.

"Fiquei muito surpreso com esse fim de carreira. Eu não esperava isso de um jogador tão jovem, que sempre pareceu tão estável. Tudo deveria ter limites. Futebol também se joga nos finais de semana. Mas se ele não quer e acha que é o caminho certo a seguir, temos que respeitar", afirmou o diretor esportivo Milos Malenovic.

Melhor momento da carreira

A decisão de encerrar a carreira veio justamente no melhor momento da carreira de Wallner, quando seu nome começou a ser tratado como uma possibilidade para a seleção adulta da Suíça.

O zagueiro de 22 anos foi revelado nas categorias de base do Zurique e chegou a ser emprestado ao Wil durante uma temporada até ter ser seus direitos econômicos comprados e se transferir para a Áustria.