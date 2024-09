Alisha tem razão? Mais bem pagas ganham menos que reservas do Brasileirão

A veterana australiana Sam Kerr, do Chelsea, completa o pódio das jogadoras mais bem pagas do planeta, com 538 mil euros (R$ 3,3 milhões) a cada 12 meses.

Seis vezes eleita a melhor atleta de futebol do mundo e recordista histórica dos prêmios da Fifa na categoria feminina, Marta é a única brasileira no top 9. A camisa 10 do Orlando Pride fatura 386 mil euros (R$ 2,3 milhões) por temporada e é a sexta colocada no ranking.

Já Alisha Lehmann, que tem 17 milhões de seguidores no Instagram e ganha muito mais dinheiro com publicidade do que com futebol em si, sequer aparece na lista.

Rumores da imprensa italiana indicam que ela receba algo em torno de 200 mil euros (R$ 1,2 milhões) por ano na Juventus, contra 8,3 milhões de euros (R$ 50,3 milhões) do seu companheiro, Douglas Luiz.

Maiores salários do futebol feminino

1 - Aitana Bonmatí (ESP, Barcelona): 1 milhão de euros/ano

2 - Alexia Putellas (ESP, Barcelona): 700 mil euros/ano

3 - Sam Kerr (AUS, Chelsea): 538 mil euros/ano

4 - Keira Walsh (ING, Barcelona): 457 mil euros/ano

5 - Ada Hegerberg (NOR, Lyon): 398 mil euros/ano

6 - Marta (BRA, Orlando Pride): 386 mil euros/ano

7 - Wendie Renard (FRA, Lyon): 357 mil euros/ano

8 - Christine Sinclair (CAN, Portland Thorns): 345 mil euros/ano

9 - Trinity Rodman (EUA, Washington Spirit): 256 mil euros/ano