Brasil coloca 'só' 41 jogadores na Champions, sua 2ª pior marca do século

Apesar do aumento no número de clubes participantes, a nova temporada da Liga dos Campeões da Europa será a segunda com menor participação de jogadores brasileiros neste século.

O torneio interclubes mais importante do planeta dá seu pontapé inicial nesta terça-feira com a presença de 41 atletas identificados pela Uefa como representantes do futebol pentacampeão mundial. Quem já defendeu outras seleções, como os italianos Jorginho e Rafael Tolói não entram nessa relação.

O número de inscritos é até um pouco maior que o da temporada passada (38). Mesmo assim, ainda é o segundo mais baixo desde a virada do século, ou seja, dos últimos 24 anos, e não reflete o crescimento no número de clubes que disputam a etapa principal.