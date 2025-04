Monza x Napoli: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Serie A - 19/04

Monza x Napoli - Palpites do Dia

*** As odds são dinâmicas e podem variar. As cotações foram registradas em 16/04, às 11h00.

Palpite 1: Cartões – Mais de 3.5

Com média de 4,3 cartões nos jogos do Monza e 3,8 nos confrontos recentes do Napoli, o cenário aponta para uma partida com marcação intensa e muitas faltas. O histórico de confrontos entre os dois também costuma ser quente no meio-campo.