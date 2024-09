20 anos: como o Equador virou o maior 'freguês' sul-americano da seleção

É freguês que fala

Desde que derrotou por 1 a 0 os então campeões mundiais, no dia 16 de novembro de 2004, pelas eliminatórias da Copa da Alemanha-2006, o Equador enfrentou a seleção canarinho em mais 12 oportunidades.

O Brasil saiu vitorioso de oito desses confrontos, e houve quatro empates -inclusive, os dois mais recentes (um pela Copa América, em 2021, e outro no qualificatório para o Mundial do Qatar, no ano seguinte).

Jogando em casa (como será nesta noite, já que a partida será disputada no Couto Pereira, em Curitiba), a seleção nunca perdeu para os equatorianos. Os dois únicos triunfos do país de Enner Valencia foram obtidos com ajuda da altitude de Quito (2.850 metros acima do nível do mar).

Estreia nas eliminatórias

Após a eliminação para o Uruguai nas quartas de final da Copa América, a seleção volta a campo para enfrentar o Equador. Já na próxima terça, o desafio é contra o Paraguai, em Assunção.