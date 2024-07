City rejeita retorno e busca novo clube para lateral da seleção

O brasileiro imaginava que o fato de ter sido um dos destaques individuais da inédita classificação do Girona para a Champions poderia ser suficiente para convencer Guardiola a lhe dar uma oportunidade.

No entanto, o atacante Savinho, também nascido no Brasil e seu companheiro de seleção, foi o único jogador da equipe espanhola que recebeu a esperada "promoção" para o principal time comandado pelo Grupo City.

O que pesa contra o aproveitamento de Yan Couto em Manchester nem é a questão técnica, mas sim as escolhas táticas feitas por Guardiola.

Nas temporadas mais recentes, o treinador tem priorizado laterais mais corpulentos e defensivos, tanto que quase sempre escala zagueiros no setor. Esse é justamente o oposto do perfil do ex-Coritiba, que tem 1,68 m e as subidas ao ataque como ponto forte.

Sem a possibilidade de enfim atuar pelo City, o que ainda não aconteceu em partidas oficiais ao longo de quatro anos de contrato, o brasileiro também foi proibido pela Uefa de ser emprestado mais uma vez ou mesmo vendido ao Girona.

É que, para poderem participar da próxima Champions mesmo tendo o mesmo dono, o clube inglês e a equipe espanhola se comprometeram com a entidade europeia a não trocarem jogadores entre si até setembro de 2025 -Savinho pôde ir para o City porque estava registrado em outro time do conglomerado, o Troyes, da França, ou seja, não foi um negócio direto entre os dois envolvidos.