Girona, Bologna, Aston Villa: próxima Champions terá festival de novidades

As novidades da Champions

Girona (ESP): Novato até mesmo no cenário espanhol, o time comandado pelo Grupo City conquistou a primeira classificação para a Champions na sua quarta temporada na La Liga. O Girona passou boa parte de 2023/24 brigando pelo título nacional com o Real Madrid, mas perdeu forças nos últimos meses, viu os merengues dispararem e agora disputa o vice-campeonato com o Barcelona.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Aston Villa (ING): Já foi até campeão europeu. Mas, desde que levantou a Orelhuda, em 1981/82, só disputou a competição mais uma vez, na temporada seguinte. O jejum de mais de 40 anos distante do primeiro escalão do Velho Continente foi encerrado com uma campanha histórica: o quarto lugar na Premier League, à frente de três integrantes do Big Six (Tottenham, Chelsea e Manchester United) e do novo rico Newcastle.

Bologna (ITA): Uma espécie de gigante adormecido do futebol italiano, jogou sua única Champions em 1964/65, uma temporada depois de ganhar o mais recente dos seus sete títulos do Calcio. O resgate do clube, que irá terminar esta edição da Serie A entre a terceira e a quinta posição, se deu pelas mãos do ex-volante ítalo-brasileiro Thiago Motta, que virou o técnico da moda na Itália e é cotado para se dirigir a Juventus.

Quem ainda pode surpreender?

Brest (FRA): Assim como o Girona, passou boa parte da temporada como vice-líder da sua liga nacional, mas perdeu rendimento na "hora da verdade" e se descolou da ponta. Na quarta colocação da Ligue 1, terá de ultrapassar o Lille na última rodada para assegurar sua primeira participação na fase principal da Champions. Caso contrário, terá de disputar as etapas preliminares do torneio.