Libertadores: entenda por que o Del Valle 'torce' por título do Palmeiras

Vale lembrar que o Olimpia não participa da Libertadores nesta temporada. Logo, vai parar nos seus atuais 57 pontos. Além disso, além da pontuação tradicional dada por jogo (três pontos por vitória e um a cada empate), as equipes recebem um bônus de três pontos a cada fase que avançam na competição.

Briga boa

Apesar da sequência de cinco títulos consecutivos (dois com o Palmeiras, mais dois com o Flamengo e um do Fluminense), o futebol brasileiro ainda continua atrás da Argentina no número de conquistas de Libertadores: 25 a 23.

E a terra de Lionel Messi tem neste ano uma oportunidade de ouro para interromper a recente hegemonia verde e amarela e aumentar um pouquinho mais sua folga como recordista. Afinal, a decisão desta edição está marcada para Buenos Aires e será jogada no dia 30 de novembro —o estádio ainda não foi anunciado.

Brasileiros na Libertadores - 5ª rodada

Ontem - Peñarol 2 x 0 Atlético-MG, em Montevidéu (URU), Grupo C

Hoje - Flamengo x Bolívar, no Rio de Janeiro, Grupo E

Hoje - Palmeiras x Independiente del Valle, em São Paulo, Grupo F

Amanhã, às 19h - Universitario x Botafogo, em Lima (PER), Grupo D

Amanhã, às 19h - Fluminense x Cerro Porteño, no Rio de Janeiro, Grupo A

Amanhã, às 21h - São Paulo x Barcelona, em São Paulo, Grupo B