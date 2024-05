'Pobre' na Europa, finalista da Champions fatura o dobro do Flamengo

Tratado como "primo pobre" pela elite econômica do futebol europeu apesar de estar mais uma vez na decisão da Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund fatura o dobro de dinheiro do clube mais rico do Brasil.

Na temporada passada, a última cujo balanço financeiro já foi divulgado, o adversário do Real Madrid na final da Champions 2023/24 alcançou a marca de 504 milhões de euros (R$ 2,8 bilhões) em receitas.

Mesmo sendo o time mais rico do futebol brasileiro e também o dono do maior faturamento fora dos limites da Europa (os sauditas gastam mais, mas ficam no prejuízo, que é absorvido pelo governo local), o Flamengo não chegou nem à metade desse valor. No ano passado, arrecadou R$ 1,37 milhão, seu recorde histórico.