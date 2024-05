31 brasileiros já são campeões nacionais na Europa nesta temporada; conheça

A temporada 2023/24 do futebol europeu ainda não chegou ao fim. Mas, mesmo com algumas semanas ainda pela frente no calendário da bola, nada menos que 31 jogadores brasileiros já tiveram a oportunidade de comemorar títulos da primeira divisão de campeonatos nacionais do Velho Continente neste ano.

A relação inclui apenas atletas que já defenderam ou que ainda estão aptos a jogar pela seleção brasileira. Por isso, outros nomes que mudaram de "cidadania futebolística" para atuar por outros países, como o meia Richard Almeida, mais uma vez campeão do Azerbaijão pelo Qarabag, não fazem parte da lista.

100% na elite

No total, atletas nascidos no Brasil ou com direito a passaporte local por causa dos seus ascendentes (pais ou avós) levantaram o troféu em 13 nações diferentes da Europa.