Abel se irrita e cita torcida do Botafogo como exemplo no Palmeiras

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, falou após o empate por 0 a 0 com o Botafogo neste domingo (30), no Allianz Parque.

O treinador português enalteceu o Botafogo e a torcida alvinegra no Allianz, lamentou a ausência de alguns jogadores e discutiu com jornalistas que indagaram sobre a possível falta de repertório da equipe alviverde.

O que ele disse

Logo no início da coletiva, Abel Ferreira enalteceu o Botafogo dizendo que é uma equipe que está "no nível" do Palmeiras. O técnico ainda citou que a torcida do Botafogo apoiou a equipe carioca no Allianz, gritando "Somos campeões". O técnico alfinetou a torcida palmeirense ao se referir a este momento.