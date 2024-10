Corinthians: Gobbi ataca sugestão de suspensão de pedido de impeachment

Em depoimento à coluna, Mário Gobbi, ex-presidente do Corinthians, criticou recomendação da Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians. O colegiado recomendou a suspensão da análise do pedido de impeachment do presidente do clube, Augusto Melo. Isso até a Polícia Civil concluir inquérito sobre desdobramentos do pagamento de comissão por intermediação do contrato de patrocínio entre o Alvinegro e a Vai de Bet.

Um dos signatários do pedido de destituição de Augusto, o ex-dirigente declarou que a comissão não cumpriu seu dever. Confira o depoimento de Gobbi na íntegra:

"O Tribunal de Ética não cumpriu o seu dever estatutário. Com efeito, o requerimento não tratava de crime ou crimes, mas tão somente de irregularidades administrativas previstas no Estatuto Social do clube, que também, eventualmente, podem ser considerados, além de ilícitos administrativos, infrações penais.