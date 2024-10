Corinthians: Comissão de Ética recomenda suspensão de pedido de impeachment

A ideia é que a análise do pedido seja retomada, dependendo do que a polícia concluir. O colegiado não teve acesso aos autos do inquérito. O presidente do CD vai marcar uma reunião do órgão para os conselheiros analisarem o parecer da comissão. Ele deve colocar em votação se a recomendação do colegiado será aceita. Ou seja, ainda há um caminho para o processo de impeachment ser instalado.

Indagado pela coluna sobre os próximos passos, Tuma respondeu por meio de uma nota. Confira no final do post.

O escândalo policial foi o principal motivo para o pedido impeachment. O signatários do requerimento alegam que o dirigente feriu o estatuto com algumas de suas atitudes. Augusto nega ter desrespeitado as regras estatutárias e ter havido irregularidades na intermediação do contrato.

A 3ª Delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC) abriu inquérito para apurar, entre outros eventuais crimes, a possível prática de lavagem de dinheiro.

A investigação começou depois de Juca Kfouri, colunista do UOL, revelar que a intermediadora do negócio, a Rede Social Media Design, fez transferências de dinheiro para a Neoway Soluções Integradas, que seria uma empresa de fachada. As movimentações financeiras ocorreram depois de a intermediária receber parte da comissão a ser paga pelo Corinthians.

Em outro tema analisado, a Comissão não indicou punição para Augusto pela acusação de agressão a um torcedor do Cruzeiro em Belo Horizonte.