Provado: tem laranja na intermediação Corinthians/Vai de Bet

No dia 18 de março deste ano, a Rede Social Media Design Ltda recebeu um pagamento de 700 mil reais do Corinthians, com o que sua conta bancária passou a ter saldo positivo de R$ 697.270.73.

Três dias depois a conta foi abastecida com outros 700 mil.

No dia 25 ainda de março, a Rede Social fez, por meio de Pix, pagamento de 580 mil a Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda e mais 462 mil no dia seguinte para a mesma Neoway.