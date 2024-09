Ramón fala como se só jogadores fossem culpados por derrota para o Botafogo

Depois da derrota do Corinthians para o Botafogo, por 2 a 1, no último sábado (14), no Rio de Janeiro, Ramón Díaz falou como se só os jogadores fossem culpados pelo resultado.

As cobranças do treinador foram justas, mas faltou o argentino assumir a sua dose de responsabilidade.

Ramón reclamou da atitude do time, facilmente dominado pelo adversário no primeiro tempo, e citou especificamente Talles Magno, ao ser indagado sobre a substituição do atacante. Ele também criticou a forma como Romero cobrou e perdeu um pênalti.