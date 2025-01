Alvo do Botafogo, Benítez quis ensinar CR7 no Real e ganhou apelido maldoso

O técnico espanhol Rafa Benítez é um dos alvos do Botafogo para ocupar o cargo deixado por Artur Jorge, campeão brasileiro e da Libertadores em 2024. Ele foi procurado por John Textor nos últimos dias e está bem posicionado na lista de candidatos.

Aos 64 anos, Benítez coleciona títulos na Espanha, Inglaterra e Itália. Mas, no maior desafio da carreira, ele fracassou. Mais do que isso, acabou virando motivo de piada no vestiário. Foi entre junho de 2015 e janeiro de 2016, quando esteve à frente do Real Madrid.

Entre os períodos vencedores da primeira passagem de Carlo Ancelotti e da etapa inicial de Zinedine Zidane, Benítez comandou o time em 25 jogos — foram 17 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, incluindo um 4 a 0 contra o Barcelona.