Como Belletti pode ajudar Barça a alcançar feito inédito no futebol europeu

Só que os catalães lutam por outro feito que é ainda maior e mais impressionante: o "triplete da Champions League", algo que jamais foi alcançado por qualquer outra equipe. E com um toque brasileiro que vai além dos gols e assistências de Raphinha.

E o que seria esse triplete? Vencer as três edições do torneio em uma mesma temporada: a Champions juvenil, a masculina e a feminina.

Belletti conquistou seu primeiro título da Youth League como treinador do Barcelona juvenil Imagem: FC Barcelona

O primeiro passo foi dado na noite de segunda-feira, na decisão da Youth League, para jogadores até 19 anos: o Barcelona goleou o Trabzonspor, da Turquia, por 4 a 1, chegando a seu terceiro título no torneio. O time é comandado por Juliano Belletti, herói do título da Champions League de 2006 e campeão do mundo com a seleção brasileira.

O feito do time comandado pelo brasileiro abre a possibilidade de fazer história. Afinal, os outros dois troféus são possibilidades reais.

No domingo, a equipe feminina já havia conquistado uma vaga na decisão, também com uma goleada por 4 a 1, diante do Chelsea, em Londres — o placar repetiu o jogo de ida, levando a um agregado de 8 a 2. A decisão será em Lisboa, no dia 24 de maio, diante do Arsenal.