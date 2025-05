Rebaixado e em frangalhos, Valladolid recebe Barcelona com Ronaldo em xeque

Ronaldo assumiu o controle da equipe em setembro de 2018, com a promessa de melhorias estruturais e esportivas. Quase sete anos depois, o time já acumula três rebaixamentos, contando com o desta temporada. Nas cinco temporadas na elite, apenas uma vez — em 2019-2020, quando foi 13º — o time não brigou até a reta final contra a queda.

Ronaldo Nazario acompanhou no estádio o rebaixamento do Real Valladolid no Campeonato Espanhol em 2023 Imagem: Angel Martinez/Getty Images

"A imagem que Ronaldo tem hoje, com a imprensa e com os torcedores, é péssima", resume o jornalista Miguel Ruiz, que acompanha de perto o noticiário e a política do clube. "Ele tem muita culpa do rebaixamento. Um dirigente tem que ser consciente dos problemas do time e tem que saber que para jogar a primeira divisão é preciso ter um time competitivo", acrescenta.

Nos bastidores do clube, foram erros de Ronaldo que levaram à campanha que conduziu o time a um rebaixamento que já se podia prever nas rodadas iniciais do torneio. "O elenco é um desastre. Não é só culpa dele, mas faltou mais envolvimento no processo", diz um opositor do brasileiro.

Para Miguel Ruiz, o nível do elenco foi o grande problema da temporada, mas não o único: o clube também não soube se adaptar para conseguir reforços no mercado.

"O elenco do Valladolid não se parece com um time de primeira divisão, e é pior até que alguns times da segunda divisão. Além da má construção do time, nas janelas de transferência o time vendeu e não comprou. Quem veio, veio emprestado, e alguns jogadores chegaram sem ritmo", explica o jornalista.