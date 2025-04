Depois de roer osso e brilhar, Endrick deve perder espaço em 'jogo do ano'

Por isso, é natural que Ancelotti queira contar com o que tem de melhor. E, atualmente, o melhor centroavante do elenco é Mbappé. O francês chegou a ser dúvida para o duelo por causa de uma lesão no tornozelo, mas tem se recuperado; depois de treinar na quinta-feira, foi confirmado no elenco que viajará para Sevilha.

Com 33 gols marcados na temporada, o camisa 9 é o artilheiro do Real Madrid e tem um histórico de aparecer bem nas finais pelo clube: ele marcou na decisão da Supercopa, em agosto, no Intercontinental, em dezembro, e na derrota por 5 a 2 para o Barcelona na Supercopa da Espanha.

Nos bastidores do clube, também há uma pressão para que o francês comece jogando. Mbappé é o maior investimento do Real Madrid — tem o salário mais alto do elenco — e só ficou no banco de reservas quando estava sendo poupado. No jogo que pode mudar o ano do clube mais vencedor do mundo, poupar não é uma opção.