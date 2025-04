Brasileiros pelo mundo: Alisson e Raphinha são campeões, e Cunha dá show

Além de balançar as redes pela 17ª vez no ano e servir os companheiros, o meia-atacante ainda criou pelo menos outras cinco boas chances. O jogo foi dele. Com os três pontos, os Wolves chegaram a 41, ocupando a 13ª posição, à frente de Manchester United, Everton e Tottenham.

O United, aliás, deve ser a nova casa do brasileiro. Ele tem negociações avançadas com os Diabos Vermelhos e pode ser anunciado como reforço já nas próximas semanas.

Final inglesa terá três brasileiros

O fim de semana também teve a definição dos finalistas da Copa da Inglaterra, o torneio mais tradicional do país: Crystal Palace e Manchester City se enfrentarão em Wembley pelo título.

No sábado, o Palace venceu o Aston Villa por 3 a 0; no domingo, o City passou pelo Nottingham Forest, com 2 a 0 no placar.

Assim, a final terá três brasileiros na disputa: Matheus França, ex-Flamengo, tem jogado pouco, mas é membro do elenco do Palace; pelo City, o goleiro Ederson (que tem sido reserva nos jogos do torneio) e o ponta Savinho são os representantes do país.