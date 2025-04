Duelo polêmico entre Barcelona e Real Madrid pode moldar futuro da seleção

Os quatro atacantes têm no duelo de Sevilha um possível ponto de inflexão em suas temporadas — e, a pouco mais de um ano da Copa do Mundo, qualquer mudança de rumo pode ter influência na seleção.

Para Vini Jr., conquistar um título diante do Barcelona é a chance de dar uma cara de "melhor do mundo" a uma temporada que, até agora, é menos vistosa que as três anteriores. O camisa 7 tem sido cobrado por parte da torcida e da imprensa, mas continua sendo a maior válvula de escape ofensiva do time.

No caso de Rodrygo, o problema tem sido a oscilação. Na virada do ano, o ponta empilhou gols e assistências; só que depois a maré mudou, e ele não marca desde 4 de março. Uma boa atuação na final pode mudar novamente a chave.

Endrick vive uma situação inusitada: ele é um dos artilheiros do torneio, com cinco gols marcados, fruto das oportunidades que teve ao longo da competição. Só que, mesmo com as boas atuações, é provável que o jovem de 18 anos comece a partida no banco de reservas — Kylian Mbappé está recuperado de lesão, e Carlo Ancelotti não vai mais fazer testes ou poupar estrelas.

Para Raphinha, a decisão do título é a chance de colocar mais um troféu na galeria do Barcelona e, com isso, lançar de vez o seu nome na briga pelos prêmios individuais. Com 30 gols e 21 assistências em jogos oficiais pelo clube, ele faz a melhor temporada da carreira e é uma das caras da renovação da equipe catalã.