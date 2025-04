De reserva a esperança: como Endrick pode salvar a temporada do Real Madrid

O técnico Carlo Ancelotti, que no fim de 2024 demonstrou impaciência ao ser questionado sobre a falta de chances a Endrick, já mudou de atitude. Após os bons desempenhos na Copa do Rei, o italiano afirmou que o atacante "terá oportunidades sempre que for possível, porque está aproveitando bem as chances".

Na fatídica derrota por 2 a 1 contra o Arsenal, na quarta-feira, Endrick entrou em campo aos 16min do segundo tempo, substituindo Rodrygo, para jogar pelo lado direito do ataque. Depois, acabou se deslocando para uma posição mais central após a lesão de Mbappé.

Os 29 minutos (mais acréscimos) em campo, mostram que a comissão técnica já procurava formas de encaixá-lo no trio ofensivo, mesmo com Mbappé. A ausência do francês abre o caminho para um ataque 100% brasileiro diante do Athletic.

Mesmo sem ter recebido uma sequência como titular, Endrick acumula bons números na temporada de estreia: são sete gols marcados em 31 partidas oficiais (apenas cinco delas como titular). As cifras são superiores, por exemplo, às de Vini Jr. em suas três primeiras temporadas pelo clube.

Endrick se lamenta durante Leganés x Real Madrid, jogo da Copa do Rei Imagem: Angel Martinez/Getty Images

As chances do Real Madrid

Depois da vitória do Barcelona sobre o Celta (4 a 3), no sábado, o Real Madrid entrará em campo no Santiago Bernabéu para enfrentar o Athletic Club com uma desvantagem de sete pontos para o arquirrival ? tem 66, contra 73 dos catalães.