Real corre 80 km a menos que rivais na Champions, e atacantes viram alvo

"A estatística é clara: nós corremos menos que os rivais. Isso nos afetou, porque poderíamos fazer mais, mas não é só isso. Nós olhamos as estatísticas, sim", disse Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva no sábado.

"É uma característica dos nossos jogadores. Nos anos anteriores isso também acontecia, mas temos que ver mais que os quilômetros percorridos: também há os sprints, as corridas mais curtas. Só que, contra o Arsenal, a gente fez menos em todos os sentidos", acrescentou. De todas as partidas que disputou na competição, o clube espanhol só correu mais que a Atalanta, em dezembro.

O jogador do Real Madrid que mais corre em campo é o uruguaio Federico Valverde. Volante de origem, ele tem jogado improvisado como lateral, mas continua sendo um dos motores do time: são 120 km em 13 jogos, com uma média de 9,2 km por jogo.

O líder da estatística na Champions League é Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, outro volante que pode jogar na lateral. O alemão já percorreu 153 km nas 13 partidas do clube, com 11,7 km de média.

A pouca quilometragem do Real Madrid é algo que acompanha o clube desde o início da atual edição da Champions League, mas foi depois da derrota contra o Arsenal que a imprensa espanhola passou a debater a questão.