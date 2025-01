Brasileiros pelo mundo: Ederson iguala recorde, e Raphinha comanda massacre

Raphinha marcou o terceiro gol e participou diretamente da jogada do quinto — chutou uma bola na trave, e no rebote Fermín Suárez empurrou para a rede. O brasileiro deixou o campo aos 30min do segundo tempo e foi aplaudido de forma empolgada pelo público no Estádio Olímpico de Montjuic.

Com o gol marcado, Raphinha chegou a 23 na temporada. A cifra já supera com folga a soma das duas anteriores, quando havia marcado 20 gols.

Kylian Mbappé comemora gol do Real Madrid marcado contra o Valladolid pelo Campeonato Espanhol Imagem: CESAR MANSO / AFP

Ainda sem Vini, Rodrygo serve Mbappé

O Real Madrid venceu o Valladolid por 3 a 0, no sábado, com três gols de Kylian Mbappé. O show do francês teve como um dos coadjuvantes Rodrygo.

Sem Vini Jr. — que cumpriu o segundo jogo da suspensão por ter sido expulso contra o Valencia —, o ex-jogador do Santos voltou a jogar pela esquerda, onde se sente mais cômodo. E mostrou, mais uma vez, que o entrosamento com Mbappé está em dia: foi dele o passe para o segundo gol do francês.