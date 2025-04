Brasileiros pelo mundo: Raphinha e Vini comandam vitórias; ex-Vasco brilha

Barcelona e Real Madrid tiveram dificuldades, mas venceram seus duelos pela 32ª rodada da Liga Espanhola, ambos com atuações decisivas de brasileiros.

No sábado, Raphinha colocou nas costas um time que perdia por 3 a 1 e comandou a virada para 4 a 3 com uma assistência e dois gols, incluindo a cobrança de pênalti aos 53min da etapa final, que fechou o placar.

O abraço do camisa 11 do Barcelona no treinador Hansi Flick, após a partida, foi a imagem do jogo e acabou nas capas dos jornais esportivos da Catalunha no domingo.