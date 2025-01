Obsessão do City, zagueiro foi de padeiro na África a fenômeno em 6 meses

Para que tudo isso aconteça, ainda é necessário que City e Valladolid se acertem judicialmente. O clube espanhol, do qual Ronaldo é um dos acionistas, luta na Justiça para manter o zagueiro. O City não dá sinais de que vá desistir: Juma Bah é uma obsessão do departamento de futebol do clube. (Mais detalhes sobre a disputa judicial estão neste post do Lei em Campo).

De padeiro a fenômeno

A trajetória relâmpago do zagueiro torna toda a história ainda mais incrível. Há pouco mais de 6 meses, Juma Bah ainda jogava em Serra Leoa, seu país natal.

Contratado pelo Valladolid, ele pulou etapas de forma inédita: fez uma partida no time sub-19, duas no time B e passou a ser relacionado para a equipe titular. Tudo isso num intervalo de três semanas.

Meses antes, enquanto tentava a sorte no time de juvenis do Kallon, Juma Bah ainda dividia o tempo entre os treinos e partidas do clube serra-leonino e o trabalho como padeiro, para ajudar os pais a pagar as contas de casa.

O bom desempenho no futebol doméstico levou o zagueiro à seleção de Serra Leoa. Bah já foi convocado para quatro partidas — um amistoso e três duelos das Eliminatórias da Copa do Mundo — mas ainda não estreou.