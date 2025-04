Além de perder título, Real perde compostura e deve encarar punição pesada

"No minuto 120, o jogador Antonio Rudiger foi expulso pelo seguinte motivo: lançar um objeto a partir da área técnica, sem chegar a me atingir. Após ser exibido o cartão vermelho, precisou ser contido por vários membros da comissão técnica, demonstrando uma atitude agressiva", escreveu o árbitro na súmula.

Koundé comemora gol marcado pelo Barcelona na final da Copa do Rei, contra o Real Madrid Imagem: Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Bengoetxea também relatou que Lucas Vázquez foi expulso por reclamações seguidas dentro do campo de jogo, quando já havia sido substituído; e, por fim, Jude Bellingham também recebeu o cartão vermelho, depois do apito final. "Ele se dirigiu a nós (árbitros) de forma agressiva, tendo que ser contido pelos companheiros", disse o juiz no relatório pós-jogo.

Após a partida, o técnico Carlo Ancelotti foi perguntado sobre a atuação dos árbitros e recusou-se a responder. "Não. Não vou falar disso", afirmou. Depois, ao ser perguntado sobre quais jogadores haviam sido expulsos, o italiano disse não saber.

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, durante jogo contra o Barcelona Imagem: REUTERS/Borja Suarez

Punição pesada

Os relatos do árbitro na súmula e as imagens da transmissão de TV deve fazer com que a derrota tenha consequências esportivas para a reta final da temporada do Real Madrid.