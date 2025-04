Artilheiro na Champions, Raphinha pode superar marca de Messi no Barcelona

Raphinha já é, portanto, o segundo jogador do Barcelona com mais gols em uma mesma edição de Champions League. Mas o caminho rumo ao recorde de Messi e uma possível artilharia do torneio tem um obstáculo dentro do próprio clube: Robert Lewandowski.

O polonês soma 11 gols e é o vice-artilheiro do torneio. A seu favor, ele tem o fato de ser centroavante — portanto, costuma estar mais perto do gol — e de bater pênaltis. Ele marcou três vezes da marca da cal na Champions: dias contra o Benfica, nas oitavas de final, e uma contra o Brest, na fase de liga.

Messi comanda recordes

Ter um recorde de gols no Barcelona sem se chamar Lionel Messi é uma façanha. A lista de recordes do clube tem dezenas de referências ao argentino, e qualquer outro nome que apareça ali carrega méritos indiscutíveis.

É o caso, por exemplo, de Josep Samitier, maior artilheiro do clube na Copa da Espanha (atual Copa do Rei), com 65 gols marcados entre 1919 e 1932. Messi é o segundo na lista, com 56 gols, mesmo sendo poupado muitas vezes dos jogos iniciais da competição. Samitier também tem o recorde de gols em uma mesma edição da Copa, com 21 na temporada 1927-28.

Outro atacante que conseguiu encontrar uma marca para chamar de sua é Ronaldo Nazário: em sua única temporada pelo clube, em 1995-96, o brasileiro marcou gols contra 19 rivais no Campeonato Espanhol (que na época tinha 22 clubes); Messi repetiu o feito em 2011-12, mas num campeonato com 20 clubes: ou seja, marcou contra todos os rivais.