Brasileiros pelo mundo: Raphinha salva, Vini é banco, e 'ingleses' marcam

Para Vini Jr., o fim de semana foi diferente por outro motivo. Carlo Ancelotti deixou o camisa 7 do Real Madrid no banco de reservas — o time foi escalado com Rodrygo na esquerda, Arda Guler na direita e Mbappé no comando do ataque.

O brasileiro entrou aos 17min da segunda etapa, no lugar de Rodrygo, quando o Real Madrid tinha um a menos, por causa da expulsão de Kylian Mbappé. Oito minutos depois de colocar os pés no gramado de Butarque, Vini Jr. provocou a expulsão de Manu Sánchez, por falta grave, equilibrando numericamente o duelo.

Vini poderia ter saído de campo com um gol, mas não recebeu passe de Jude Bellingham após uma tabela; o inglês acabou perdendo a chance, e o ponta-esquerda se irritou muito com o companheiro.

Endrick passou todo o duelo no banco de reservas. Espera-se que, com a suspensão de Mbappé pela expulsão, o ex-palmeirense tenha mais oportunidades como titular.

Alisson está muito perto do segundo título da Premier League Imagem: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Alisson perto do título

O goleiro Alisson está mais perto de seu segundo título na Premier League. Ele teve boa atuação, com 4 defesas, e ajudou o Liverpool a vencer o West Ham por 2 a 1. Com o resultado, os Reds chegam a 76 pontos, 13 a mais que o Arsenal, que ficou no empate (1 a 1) com o Brentford.