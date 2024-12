Festa esvaziada e final no Qatar tiram peso de possível 'troco' de Vini Jr.

Rodri celebra prêmio do Bola de Ouro; espanhol desbancou Vini Jr Imagem: FRANCK FIFE / AFP

O evento virtual terá sua base em Doha, no Qatar, onde a cúpula da entidade está no país para a decisão do Intercontinental, entre Real Madrid e Pachuca. Ou seja: a entrega dos prêmios acontecerá à sombra de um evento maior da própria entidade.

Vini Jr. também estará em território catari, com a delegação da equipe espanhola. Mas, até a noite de segunda-feira (16), não houve qualquer comunicação com o estafe do brasileiro para que ele fosse ao local onde o evento será gravado. O mais possível é que haja uma conexão ao vivo com os vencedores.

Sem uma gala física, em que poderia olhar nos olhos dos adversários e falar para milhares de pessoas, um Vini Jr. preso a uma tela ou em um vídeo (gravado ou não) parece pouco. E ele mesmo sabe disso.

Em contato com a coluna, pessoas próximas ao camisa 7 do Real Madrid afirmaram que a expectativa dele pelo prêmio não é comparável à que antecedeu a Bola de Ouro. Naquela época, Vini contava os dias para o prêmio e ficou afetado ao não terminar na primeira posição; Rodri levou a melhor por 41 pontos (1.170 a 1.129).

Para o evento da France Football, em outubro, empresas ligadas ao jogador chegaram a preparar ações e produtos vinculados ao "melhor do mundo", e viram seu planejamento ruir; desta vez, esse tipo de movimento foi bem mais calculado. Vini também não está no mesmo clima: o evento online e a final de quarta-feira ajudam nisso.