Brasileiros pelo mundo: atacante entra para a história, e Ederson é barrado

O único gol do jogo foi marcado por um brasileiro. O atacante Vinícius ex-Goiás e Botafogo, aproveitou o passe de outro brasileiro, Matheus, para sacramentar a maior surpresa da temporada em Portugal até agora.

Apesar do tropeço, o Sporting ainda lidera com 33 pontos, contra 28 do Benfica e 27 do Porto, ambos com um jogo a menos.

Final da MLS terá duelo brasileiro

As duas maiores cidades dos Estados Unidos estarão representadas na decisão da MLS, ambas com jogadores brasileiros em seus times titulares. As finais de conferência colocaram LA Galaxy e New York RB frente a frente para disputar o título no próximo sábado (7).

O LA Galaxy, que venceu o Seattle Sounders por 1 a 0 para ficar com o título do Oeste, tem como um de seus destaques o ponta Gabriel Pec. Com 19 gols e 15 assistências, ele é o jogador com mais participações em gols na temporada.

O New York RB, por sua vez, superou o Orlando City, também por 1 a 0. A equipe tem em seu elenco o brasileiro Elias Manoel, ex-Grêmio. Mesmo não sendo titular absoluto, ele já marcou 8 gols na temporada da liga.