Brasileiros na Champions: Endrick joga pouco, dupla marca, e Paixão brilha

O zagueiro também foi bem na marcação, dando muito trabalho ao atacante Viktor Gyokeres, sobretudo no primeiro tempo. O sueco só melhorou e conseguiu entrar no jogo na segunda etapa, criando as melhores chances quando marcado por William Saliba — e, depois, pelo polonês Jakub Kiwior.

Igor Paixão chegou a 4 assistências: ele é um dos líderes da Champions na estatística Imagem: Divlugação/Feyenoord

'Rei dos passes' brilha de novo

Se a vitória do Arsenal foi contundente e mostrou um sinal de melhora do time de Mikel Arteta, o duelo do Manchester City contra o Feyenoord, na Inglaterra, foi o oposto: mostrou que a equipe de Pep Guardiola continua afundada na pior crise da história da carreira do treinador.

Os Citizens venciam o rival holandês por 3 a 0 até os 30 minutos do segundo tempo, mas acabaram cedendo o empate. Uma obra coletiva dos comandados de Brian Priske, mas com amplo destaque para o brasileiro Igor Paixão.

O jogador revelado pelo Coritiba criou a jogada do segundo gol, marcado por Santiago Giménez; e depois, já nos acréscimos, passou por Ederson com um toque de cabeça e cruzou para David Hancko empatar.