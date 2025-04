Eintracht Frankfurt x Heidenheim: Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações 13/04

Confronto directo entre equipas

No último confronto entre as duas equipes, Eintracht Frankfurt venceu por 4 a 0, demonstrando dominância no campo adversário. Historicamente, Frankfurt leva vantagem nos duelos diretos.

Eintracht Frankfurt x Heidenheim: Escalações prováveis

⚽ Eintracht Frankfurt: Kaua, Nathaniel Brown, Arthur Theate, Robin Koch, Nnamdi Collins, Jean Matteo Bahoya, Hugo Emanuel Larsson, Mario Götze, Ellyes Skhiri, Lucas Tuta, Hugo Ekitike

⚽ Heidenheim: Kevin Müller, Frans Kratzig, Tim Siersleben, Benedikt Gimber, Patrick Mainka, Haktab Omar Traore, Adrian Beck, Jan Schoppner, Marnon Busch, Niklas Dorsch, Marvin Pieringer

