É hoje, Vini? Depois de 17 anos, Brasil volta a ter favorito à Bola de Ouro

O último brasileiro a chegar tão forte para a entrega do Prêmio masculino foi Kaká. Ele também foi o último vencedor do país.

Kaká em ação pelo Milan na temporada 2007/08 Imagem: Claudio Villa/Getty

Último prêmio inaugurou nova era

Foi no já distante dia 2 de dezembro de 2007, também em Paris. O meia-atacante do Milan foi eleito o vencedor, em uma cerimônia muito mais modesta do que a que pode coroar Vini Jr. no Teatro do Châtelet, na capital francesa.

Naquela época, apenas o vencedor aparecia no auditório para receber o troféu. O resultado da votação mostrou que Cristiano Ronaldo, então com 22 anos, foi o segundo colocado e Lionel Messi, 20, foi o terceiro.

Dez dias depois, no prêmio da Fifa, Kaká voltou a vencer, com o argentino em segundo e o português em terceiro, ambos a seu lado no palco da Opera House de Zurique, com Pelé e Joseph Blatter como anfitriões.