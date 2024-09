Brasileiros pelo mundo: Europa dá novas ideias para Dorival na seleção

Éderson pode voltar à seleção após boas atuações pela Atalanta Imagem: Getty Images

Um intruso no meio-campo da Premier?

Desde que chegou à seleção brasileira, Dorival Júnior tem dado preferência a jogadores da Premier League no meio-campo. Na derrota diante do Paraguai, o time teve Bruno Guimarães , André e Lucas Paquetá, todos de equipes do Campeonato Inglês.

Antes do trio, foram testados João Gomes, Andreas Pereira e Douglas Luiz (então no Aston Villa). A ideia de Dorival era dar ao time uma pegada parecida à dos times da liga inglesa, considerada a melhor do mundo. Por enquanto, não deu certo.

Para a convocação de sexta-feira, uma opção é o volante Éderson, da Atalanta. Titular da equipe de Gian Piero Gasperini, o ex-jogador do Corinthians vem de uma série de atuações consistentes e foi o melhor da equipe no empate por 0 a 0 com o Arsenal, na primeira rodada da Champions League.

Éderson já esteve com a seleção recentemente, com Dorival no comando: ele foi convocado para a Copa América e para os amistosos antes da competição. Acabou tendo poucas chances: foi titular no amistoso contra o México e jogou 17 minutos contra a Colômbia.