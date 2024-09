Só Endrick marca: como foram os brasileiros na primeira rodada da Champions

Na outra ponta, Vini Jr. continua com as dificuldades que vem enfrentando nesta temporada. Diante dos alemães, teve duas boas chances de marcar: deu um chute no travessão e perdeu oportunidade clara após passe de Endrick.

Gabriel Jesus e Djimsiti em ação durante jogo entre Arsenal e Atalanta pela Champions League Imagem: Stefano Guidi/Getty Images

A Juventus venceu o PSV também por 3 a 1, com dois brasileiros em campo. Bremer confirmou na Champions a vaga de titular que já ocupava no Campeonato Italiano. O time levou o primeiro gol da temporada, mas o zagueiro brasileiro manteve ótimo nível. Danilo, lateral-direito e capitão da seleção, entrou na segunda etapa como zagueiro, substituindo o lesionado Gatti.

Outro lateral de origem que já se acostumou a jogar como zagueiro é Matheus Reis, do Sporting. Contra o Lille, ele começou na reserva, mas teve de ir a campo depois da lesão de Gonçalo Inácio. O brasileiro deu conta do recado e ajudou na vitória por 2 a 0, no José Alvalade.

Time com mais brasileiros na Champions League, o Shakhtar Donetsk começou o duelo contra o Bologna com o lateral-esquerdo Pedrinho e o ponta Eguinaldo como titulares — além de mais quatro no banco: os atacantes Pedrinho e Newerton, o meio-campista Marlon Gomes e o lateral-direito Vinícius Tobias. O time ucraniano foi à Itália e ficou no 0 a 0 com o Bologna.

Na quarta-feira (18), dois jovens defensores de seleção brasileira tiveram poucos minutos em campo: Beraldo entrou nos acréscimos da vitória do PSG (1 a 0) sobre o Girona, e Yan Couto saiu do banco aos 42 da segunda etapa na vitória do Borussia Dortmund (3 a 0) sobre o Club Brugge, da Bélgica.