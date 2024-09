Maromba, concentração e cafeína: como técnico alemão mudou o Barcelona

O alemão aterrissou na Catalunha depois da saída de Xavi e, sem falar catalão ou castelhano e sem ter qualquer relação prévia com o clube, levou o time à liderança do Campeonato Espanhol, com 15 pontos em cinco jogos.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Raphinha é um dos jogadores que recuperaram a confiança com Hansi Flick Imagem: Marc Graupera - FC Barcelona

Com apenas uma contratação, o meia Dani Olmo, e perdendo jogadores que foram titulares na temporada passada — como Ilkay Gundogan e João Cancelo —, o novo treinador apostou em jovens, transformou Raphinha em jogador-chave e tem aproveitado como ninguém o talento de Lamine Yamal.

Tudo isso sem saber o nome do porteiro.

Agora, prestes a estrear na Champions League — enfrenta o Monaco às 16h desta quinta-feira (19) — Flick já sabe os nomes de funcionários, com os quais é muito simpático. Se a ignorância é uma benção, o alemão aproveitou o pouco conhecimento sobre os processos do clube para trabalhar do seu jeito.

Treinar, treinar e treinar

Quem acompanha de perto os treinos do Barcelona (a imprensa não tem acesso às atividades) afirma de forma categórica: tudo mudou com a chegada de Flick. Com Xavi, treinava-se pouco; com Flick, os jogadores treinam muito mais, principalmente a parte física.