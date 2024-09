Chelsea tem plano para tirar Estêvão da ponta e testá-lo como 'camisa 10'

Na última temporada, a função de terceiro homem do meio-campo do clube londrino foi exercida por Cole Palmer. O inglês, de 22 anos, chegou do Manchester City em agosto, ganhou lugar no time titular e tornou-se um dos principais jogadores do elenco.

Estêvão, do Palmeiras, faz a comemoração "gelado", de Cole Palmer, após marcar contra o Grêmio Imagem: Cesar Greco/Palmeiras

Palmer terminou a temporada 2023-24 com 25 gols e 15 assistências e ganhou prêmios de melhor jogador do Chelsea e de melhor jogador da Premier League na votação dos fãs. As atuações o levaram à seleção inglesa, que terminou com o vice-campeonato da Eurocopa.

Estêvão, que já imitou até a comemoração de gols de Palmer, está em sua primeira participação com a equipe principal da seleção brasileira. Ele estará à disposição de Dorival Júnior para o duelo contra o Equador, às 22h desta sexta-feira, em Curitiba, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

João Félix assina contrato com o Chelsea; clube tem se movido no mercado Imagem: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Elenco superlotado

Nos últimos anos, depois da saída do russo Roman Abramovich, o Chelsea tem se notabilizado por uma estratégia agressiva no mercado da bola: comprar jovens em atacado, emprestar a maioria e tentar vendê-los para fazer caixa.