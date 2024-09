Corinthians feminino e Haaland: um domingo de recordes no futebol em 2 atos

2º Ato: Máquina norueguesa de gols

No Etihad Stadium, ocorreu um jogaço entre os dois rivais dos últimos anos (Manchester City x Arsenal) pelo título da Premier League. O Arsenal jogou com um a menos durante o segundo tempo e vencia de virada por 2 a 1, com gols do italiano Calafiori e do brasileiro Gabriel Magalhães. O City, que vencia com gol de Haaland, só conseguiu empatar nos acréscimos com Stones.

A parte histórica dessa grande partida foi a incrível marca que o centroavante norueguês Erling Haaland alcançou. Ele simplesmente marcou seu centésimo gol em 105 partidas pela Premier League, que é o campeonato que possui os melhores jogadores do mundo, exceto os do Real Madrid.

Haaland é um centroavante com muita precisão nas finalizações e faz gols de todas as formas. Ele é canhoto, mas marca muitos gols com o pé direito, de cabeça de várias maneiras, converte pênaltis e sabe usar muito bem sua estatura e força física. Tem uma grande explosão muscular, gira muito bem em cima do zagueiro. Enfim, é um jogador que alcançará muitas marcas de gols importantes na sua vida profissional. Acredito que, antes mesmo de terminar o primeiro turno, ele chegará à marca de fazer mais gols do que jogos na Premier League.

Dois atos, duas histórias para marcar o futebol.