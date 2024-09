Corinthians quebra recorde de público na final do Brasileiro Feminino

O Corinthians, que já era dono do maior público brasileiro e sul-americano no futebol feminino, quebrou mais uma vez o próprio recorde na final do Brasileirão, diante do São Paulo, na Neo Química Arena neste domingo (22). As Brabas venceram por 2 a 0 e conquistaram o hexacampeonato nacional.

O que aconteceu

O público de hoje foi de 44.136 torcedores, estabelecendo um novo recorde na modalidade. O estádio contou apenas com torcedores corintianos, devido à norma de torcida única nos clássicos paulistas.

A marca anterior foi alcançada na final do Brasileirão de 2023, diante da Ferroviária, que levou 42.566 pessoas à mesma Neo Química Arena.