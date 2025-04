Sábado de Aleluia longe do futebol, mas junto com o heavy metal do Monsters

E, por último, veio o Scorpions, que fez um show surpreendente de tão bom que foi.

Eu gosto do Scorpions, mas acho um pouco melódico demais. Mas ontem eles mostraram todo o lado agressivo e metal da banda.

Claro que tocaram dois clássicos românticos e melódicos como "Wind of Change" e "Still Loving You", que fez o público inteirinho cantar junto praticamente a música toda.

Mas vamos para a minha praia de pancadaria porque o Scorpions terminou seu show com dois rocks incríveis que são "Blackout" e "Rock You Like A Hurricane", que fez o público pular depois de horas de Heavy Metal.

Fiquei bem emocionado quando percebi que eu estava no primeiro Monsters Of Rock de 1995 e, 30 anos depois, estava novamente ali curtindo o rock que amo.

Para completar esse lado emotivo, quando entrou o Scorpions, fiz uma viagem incrível porque fui ao primeiro Rock In Rio de 1985, no dia 19 de janeiro.